Pešić: Japan nije Amerika

​Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić je iznio utiske poslije pobjede nad Japanom.

Srbija je u pripremnom meču za Olimpijske igre savladala Japan u "Beogradskoj areni" sa 119:100.

Pešić je bio zadovoljan izborom protivnika i kaže da ovako nešto nije vidio.

"Dobra odluka u izboru protivnika u regularnom delu sezone, jer mi u regularnom delu ovih naših priprema imamo još jednu utakmicu i kad dođemo tamo na Olimpijske igre, prevedeno na klupski sistem, počinje plejof. Završavamo sutra regularni deo, sad ide plejof. Da smo tražili bolje, ne bismo našli, jer je to ekipa koja tako igra, Japan nije Amerika, ali ne znamo kakva je situacija sa ostalim protivnicima. Sve su to ekipe koje nas očekuju u Lilu, ekipe koje igra tranzicionu košarku, koje opaljuju sa svih strana, dobro trče, čitava njihova igra se svodi na trčanju, kontranapadu, na ranim šutevima, na ofanzivnom skoku, izbor protivnik nije mogao da bude bolji u smislu naših daljih priprema za ono što nas čeka na Olimpijskim igrama", rekao je Pešić.

Nije bio zadovoljan odbranom "Orlova", s obizorm da su primili 100 poena.

"Što se tiče generalnog utiska, mi smo ovde večeras zadovoljni sa publikom koja je došla, to prvo i osnovno. Stvarno doček, jednostavno, zaželela se publika da gleda reprezentativnu košarku, zadovoljni smo što su došli i podržali nas, malo smo odigrali za publiku, malo za ovo, za ono. Mi damo koš, oni daju odmah koš. Moraćemo sutra sa Grcima, to će biti sasvim drugačija utakmica gde ćemo morati da dignemo intenzitet odbrane, makar moramo da kažemo da naši momci nisu baš poklonili pažnju odbrani. Ali, videli ste da ovi Japanci, ja to nisam u životu video, kad smo pritisli, oni su šutirali 40 puta za tri poena, dali su 12, ali videli su kako je to šuterska ekipa", rekao je Pešić.

Dodao je:

"Ne mogu da kažem da tu nije bilo zalaganja, možemo bolje u odbrani, sutra ćemo sigurno da pokažemo, ali kažem da je dobro bilo to što smo u napadu popravili broj naših šuteva posle izgrađenih akcija. Imali smo dosta visok procenat šuta za tri poena, posle drugog pasa, posle saradnje dva i tri igrača, to je nešto što smo popravili u odnosu na ove utakmice koje smo igrali. Videli ste, još moramo, nismo u fizičkom stanju, što je potrbeno za jedan takav turnir kao što su Olimpijske igre, pogotovo protiv protivnika koji nas očekuju tamo. Portoriko, Južni Sudan, oni su dobri u tranziciji, individualno veoma jake, mi moramo da uzmemo svoju sudbinu u ruke, našom većom odgovornošću, agresivnošču i timskom odbranom, da bi na kraju krajeva došli do tih pobeda koje i mi tamo želimo na početku učešća na OI."

Bio je upitan i o Bogdanu Bogdanoviću koji je propustio prethodna dva meča.

"Odigrao je dobro, imao je 22 minuta, igrao je u odbrani, ja sam mu čestitao pred igračima, jer je pokazao, spustio se u stav, morali su, ali oni to mogu mnogo bolje. Za nas je bilo važno da Bogdan nađe balans između napada i odbrane, staro pravilo je takvo da u odbrani ako ima jedna rupa, to se odmah kažnjava, ako neko vidi da se šlepa u odbrani, to se kžanjava. U napadu nekad možeš da igraš sa dva igrača, a da ti tri pomažu i da bi održao neki balans u igri, lakše je igrati se u napadu, a mnogo teže u odbrani, tako da... Moramo na tome još da radimo, kad dođu utakmice, oficijalne ove, onda će se odlučiti da se diže veća odgovornost, agresivnost i bolja priprema, ja u to ne sumnjam."

"Kari" je još rekao:

"Moramo da ovih nekoliko dana iskoristimo da se podignemo, pokazali smo da možemo, mi smo na utakmici protiv Francuza koji su motivisani i protiv Australije, nas je spašavala odbrana, a večeras su nas Japanci malo iznenadili iako smo mi rekli, upozorovali smo kad smo gledali protiv Nemačke. Oni su protiv Nemačke šutirali 40 za tri poena, pogodili su 12. To je to. Ja baš ne volim kad nas napad spašava, ali imali smo 71 odsto za dva, fantastične brojke. Protiv jačih protivnika koji nas očekuju tamo u Lilu nećeš tako lako da se postigne takav procenat šuta, ali to je to... Moramo da radimo, moramo da radimo na odbrani, moramo da budemo fizički jači. Petrušev je odigrao, ali ovaj iz Lejkersa se razigrao, on ga jurio maksimalno. Petrušev se stvarno pobio dosta dobro sa njim, ali danas svi igraju košarku... Nismo mi jedini na svetu, da vam omogućimo jednu ekipu Japana uživo i da vidite da svi igraju košarku."

U sastavu nije bilo Dejana Davidovca.

"Odmorimo večeras, radio je dobro, nije fit. Imamo sutra da vidimo kakva će biti situacija. On nam je neophodan, njegova iskustva, njegova pozicija, on je polivalentan igrač, iskusan. Pripada toj generaciji, ali mora da bude zdrav, preveliki su nam rizici da radimo nešto što se zove, ajde da idemo na sreću. Videćemo. Imamo još nekoliko dana da vidimo kako je, Davidovac zna ekipu, trenera, koncept, samo mora da bude zdrav."

Pešić je istakao i da Srbija mora biti oprezna na Olimpijskim igrama.

"Mora da bude strpljiv, treba igrači da budu na poziciji četvorke. Raduje me Petrušev, raduje me Vasa, odigrao je korektno, Vasa nije dugo igrao, njemu je potrebna isto, znam da ponekada zna da malo zadrži više loptu, ali pored Vase, mi se moramo navikavati i što ja kažem da znamo da sakrijemo slabosti i istaknemo prednosti, sve ima svoje prednosti. Zadržati loptu posle agresivnih odbrana, ako imaš igrače kao Bogdanovića i Jokića, nije loše zadržati loptu, u pravo vreme navući malo odbranu, da vas ne peglam, ali Vasa je odigrao korektnu utakmicu i tako... Ostali su naravno, Gudurić može bolje, Avramović je na visokom nivou, Marinković je odigrao svoju rolu, Dobrić isto", rekao je selektor.

Strateg "Orlova" je još rekao:

"Sve je to bilo dosta dobro, ali moramo malo da budemo kompetativni, to podrazumeva da uživamo u napadu, ali i odbranu, da moj igrač ne da koš. Da ne bude samo borba, već da sam srećan što nije dao. To se sada traži, srećan sam, nije mi dao koš. Evo da se pohvalim, ja sam sve uradio i meni nije dao koš. Tako se raste, tako se diže individualna odgovornost i samopouzdanje, samopouzdanje je nešto s čim se niko nije rodio. To se trenira, mi kad govorimo o košarci, govorimo o samopouzdanju napadu, a treba govoriti o samopouzdanju odbrane, da imaš samopouzdanju odbrane, da si srećan i da donosiš prave odluke u odbrani. Ako hoćeš da uzmeš medalju na ovakvom takmičenju, gde je 10 ekipa konkurent, gledali smo sinoć, u jednoj utakmici ako se mi "palimo" protiv Amerikanaca, u plejofu nekom, best of 5 ili best of 3, ali na jednu utakmicu. Ali i Južni Sudan u jednoj utakmici protiv nas ili favorita, Portoriko je ekipa, da se ne zezamo. Moramo priznati da kući igraju mnogo bolje, ali i oni su ekipa sa novim plejmejkerom, praktično je bio meč viner, videli ste i iz Južnog Sudana, igrao je protiv nas, bio je fantastičan. Svaka ekipa ima dobrog plejmejkera i centra, to su noseći igrači jednog tima, to je ozbiljna ekipa. Sve su važne pozicije, ostalo se nađe, četvorka malo bolja ili gora, skorer, ali ako imaš jedinicu i peticu sve možeš da sakriješ. Mi imamo to, ne kažem da nemamo", zaključio je Pešić, prenosi "b92".

