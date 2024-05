Pešić: Jokić potvrdio da je najbolji igrač današnjice

BEOGRAD - Svi smo mi ponosni na Nikolu, ne samo što je ponovo potvrdio da je najbolji igrač današnjice, nego i zbog svega što on sa sobom nosi, izjavio je danas selektor reprezentacije Srbije Svetislav Pešić nakon što je košarkaš Denvera Nikola Jokić proglašen za najkorisnijeg igrača (MVP) NBA lige.

Jokić je treći put osvojio ovo laskavo priznanje u posljednje četiri godine i postao tek deveti igrač sa tri ili više MVP priznanja.

"Na prvom mestu, čestitke za Nikolu na osvojenoj nagradi i svemu što on pokazuje, ne samo ove godine, nego i tokom prethodnih sezona. Kada neko osvoji MVP nagradu treći put to je onda jasna potvrda da je igrač trenutno najbolji od najboljih. Ove sezone, za razliku od prethodnih, Nikola je imao veliku konkurenciju u igračima koji igraju na spoljnim pozicijama. I u toj konkurenciji, on je osvojio priznanje", rekao je Pešić, prenosi zvanični sajt KSS.

"Siguran sam da ovo njegovo priznanje motiviše decu u Srbiji i širom Evrope i sveta da se bave košarkom", dodao je selektor Srbije.

Čestitke košarkašu Denvera uputio je i predsjednik KSS Predrag Danilović.

"Još jedan neverovatan uspeh za Nikolu, uspeh zahvaljujući kome je obezbedio sebi veoma značajno mesto u istoriji NBA lige. Od srca mu čestitam i verujem da je i on svestan koliko ova njegova nagrada čini sve ljude koji u Srbiji vole košarku ponosnim zbog njega. Želim mu dobro zdravlje i još mnogo uspeha, kako na individualnom i klupskom, tako i na reprezentativnom nivou", istakao je Danilović.

