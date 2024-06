Pešić: Lako ćemo sa Amerikancima

Selektor Srbije Svetislav Pešić obratio se medijima na okupljanju košarkaške reprezentacije pred Olimpijske igre u Parizu.

Popularni Kari je izrazio nadu da će tim moći da organizuje još jednu pripremnu utakmicu i potom otkrio da će Aleksa Radanov zamijeniti povređenog Vladimira Lučića.

"Možda organizujemo još neku utakmicu. Potrebna nam je, ali teško jer sve reprezentacije koje bi došle u obzir imaju kvalifikacione utakmice. To su 24 ekipe koji bi mogli da budu potencijalni protivnici u pripremama. To je to što se tiče priprema. Što se tiče ekipe, umesto Lučića koji se zahvalio na pozivu, mi smo pozvali Radanova koji je u našem programu tri godine. Sa 16 igrača počinjemo pripreme, pa ćemo da vidimo kako ide", rekao je Pešić.

Iznio je optimistična predviđanja u vezi sa oporavkom Nikole Jovića koji je na okupljanje došao sa zaštitnom čizmom.

"Nikola je u procesu rehabilitacije, terapije. Za sada je sve dobro. Nadamo se da će ovaj period od sedam dana da mu posluži da se priključi ekipi", dodao je Pešić, prenosi b92.

Iznio je i očekivanja pred OI.

"Mi uvek polazimo od realnih ciljeva koje postavljas pred ekipu. I realni ciljevi su teško ostvarivi. Mi se nalazimo u procesu, na njegovom početku, da pripremimo ekipu za ono što je očekuje. Ja sam tu da dopunim Bogdana. Olimpijski turnir nikada do sada nije bio jači. Od 12 ekipa, koliko je učesnika, samo dva, možda, samo Japan i Južni Sudan nemaju to iskustvo. Igrali smo sa Južnim Sudanom u Manili pa nije to tako izgledalo. Biće to izazovan turnir, vrlo kratak. Ako bude kako mi to želimo, biće šest utakmica. Svih 10 su za mene kandidati za medalje. Što se nas tiče, iako ste vi već postavili ciljeve ja ne moram. Mi imamo neke druge prioritete. Za nas bi svaka medalja bila zlatna. Da nadopunim opet Bogdana, hemija je najvažniji deo u ovom procesu u kom se mi nalazimo. Prioritet je na tome, a nakon toga, rezultat ne zavisi samo od nas. To je apsolutna posvećenost, izvršavanje zadataka, sve zavisi od stručnog štaba i svih u procesu do početka OI", kaže selektor.

"Orlovi" igraju sa SAD u grupi, ali Kari nije zabrinut zbog toga.

"Velikih promena neće biti, generalno, ne znam da li imate te podatke. Mi smo napravili najbolje procente za tri poena, bili treći po broju asistencija. Bili smo treći po broju postignutih koševa u Manili, ovde će biti jači protivnici, ne treba očekivati da to bude 95 poena, ali ćemo da radimo na tome. Imamo talenta u napadu, ali svi vi koji dublje ulazite u košarku, vi znate da to počinje dobro. Ne možemo da se suprotstavimo ekipama koje su na našem nivou samo napadom. Odbranom kontrolišemo sudbinu. Možda se ne bismo složili, ova američka ekipa, mi se ne bavimo, niti se bavim, niti hoću da pričam, sa igračima. Ovo je jači tim od drim tima iz Barselone, bio sam sa Nemcima tamo. Nije moglo da se veruje da takvi igrači postoje, to je bila 1992. godina, a ovo je 2024. godina. Košarka je jedan od sportova gde smo kao ekipno napravili najviše. To ne znači da sve ekipe neće da se pripremaju, kao što se u Barseloni nisu svi pripremali, nego su se slikali. A mi nećemo da se slikamo. Biće to interesantno da vidimo posle toliko godina gde je sada ta košarka van NBA i NBA košarka. To je za nas jedan izazov apsolutni, ali koncentracija ostaje na Francuskoj, Kanadi, mi ne znamo da li je u grupi sa nama Italija, Portoriko, Litvanija, mi moramo za Pariz da pobedimo dve utakmice. To je naš fokus. Kada dođu Amerikanci, lako ćemo sa njima", objasnio je Pešić.

Upitan je i o otkazima Vladimira Lučića i Nikole Kalinića.

"Kalinić i Lučić... Naravno, sa moje strane, pretpostavljam i sa strane predsednika i saveza, njima se odaje priznanje za sve što su uradili za reprezentaciju. Dođe vreme kada, iz različitih razloga, prioriteti su drugi. Dolaze i godine i povrede. Ono što sam ranije pokušavao da objasnim. Nije baš tačno da ti momci koji nekada otkažu ne vole svoju zemlju, da ne navijaju za svoju zemlju... Kada si odgovoran prema sebi, preuzimas odgovornost i za druge. Ako nisi spreman da odgovoriš zahtevima, onda ne dolaziš. Onda je uvek bolje da napraviš pauzu ili da se povučeš. Ako je to uopšte bitno, odajem im priznanje", zaključio je Pešić.

