Pešić: Meč sa Dominikanom će biti kao finale Svetskog prvenstva

​Selektor košarkaša Srbije Svetislav Pešić izjavio je danas, poslije poraza u utakmici sa Italijom, da posljednji meč u grupi sa Dominikanskom Republikom na neki način određuje sudbinu naše reprezentacije na Svjetskom prvenstvu.

"U utakmicu sa Dominikanom ćemo ući kao da je finale prvenstva sveta", rekao je selektor košarkaša Svetislav Pešić poslije poraza Srbije od Italije sa 78:76, u prvom meču druge runde Svjetskog prvenstva.

"Orlovi" su u ovoj utakmici imali prednost od 16 poena tokom treće četvrtine, ali su Italijani tu razliku neutralisali u završnici tog perioda.

"Utakmica sa Italijom je bila od velike važnosti za nas. Izgubili smo tesno, sa dva razlike. To i nije tako strašno, ali je strašno što nismo iskoristili trenutak da završimo utakmicu ranije. Nemamo vremena da se bavimo analizama, teško je igrati protiv Italije. Imaju veliko iskustvo, mnogo igraju zajedno i to su na kraju pokazali", rekao je selektor Pešić.

Kazao je da će u posljednji meč u grupi protiv Dominikanske Republike reprezentacija ući kao da je finalni.

"Nas očekuje ta poslednja utakmica u grupi, koja na neki način određuje našu sudbinu za dalji opstanak na Svetskom prvenstvu. Dobra je situacija da imamo vremena za pripremu, imaćemo skoro 48 sati da se mentalno i fizički oporavimo. U utakmicu sa Dominikanom ćemo ući kao da je finale prvenstva sveta", istakao je Pešić.

Nikola Jović je u jednom trenutku meča dobio jak udarac u koljeno.

"Za sada je dobro. Biće pod terapijama onoliko koliko je to potrebno. Dobio je stvarno jak udarac, a mi se nadamo da nije ništa opasno. Iskusne ekipe to znaju da iskoriste, mi smo ponekad malo naivni. Kada imamo pozitivan rezultat to moramo da iskoristimo. Imali smo problema sa faulovima, što je poremetio naš ritam igre", konstatvao je selektor Srbije.

Odgovornost za poraz poslije meča, preuzeo je kapiten Bogdan Bogdanović, koji je srpskim medijima rekao da je u jednom trenutku uzeo nepotrebne šuteve koji na kraju nisu završili u košu.

"Vi znate Bogdana, on je emotivan, oseća veliku odgovornost i ne samo što je kapiten reprezentacije, već jer je naš najbolji igrač. On je iskusan igrač, naučiće iz ovoga na koji način može da rešava situacije na terenu. Bogdan mora da se okrene sledećoj utakmici, jer nam je potreban", zaključio je Pešić.

U narednom meču u nedjelju, Srbija će igrati sa Dominikanskom Republikom.

"Orlovi" i dalje imaju priliku da se plasiraju u četvrtfinale.