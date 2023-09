Pešić: Momci su se pokidali

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić rekao je večeras na prijemu za košarkašku reprezentaciju da ovaj tim igra za Srbiju, ali prije svega za narod i navijače koji ga podržavaju.

"Ono što smo mi videli, a vi niste, da su se pokidali ovi momci da stignemo ovde dokle smo stigli'', rekao je Pešić.

Selektor je istakao da se ponosi svim igračima.

''Gagi, mom velikom prijatelju hvala na svemu, trenerima i čitavom medicinskom stafu. To je bio jedan naporan put do ovog cilja koji smo ostvarili, a sad nas čekaju Olimpijske igre. Taj proces koji nas očekuje do OI biće mnogo teži nego što je bio ovaj do ove titule ili ti odlaska na OI. Sada su očekivanja definitivno veća", rekao je Pešić.

On je naglasio da imaju dovoljno vremena, a najvažnije je da imaju podršku navijača.

"Ono što smo mi osetili tamo u Manili, a vi niste mogli da osetite i da vidite, to je jedno oduševljenje naših navijača. Možda nismo bili najbrojniji, ali verovatno najgasniji i to je dalo snagu, a istovremeno osetili smo narod odavde, putem medija i svega ostalog. To je u svlačionici pre i posle utakmice povećavalo motivaciju i posvećenost, i odgovornost igrača da znaju da iza tima stoje naši navijači. Mi igramo za Srbiju, ali pre svega za naš narod i navijače koji nas podržavaju i mi to osećamo", naglasio je Pešić.

Druga motivacija, kako je rekao, nije potrebna, već strpljenje i vrijeme, kao i podrška države koju već imaju.