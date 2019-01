Pešić: NBA nije košarka

Srpski košarkaški trener Svetislav Pešić rekao je šta misli o košarci u NBA ligi i uporedio je sa onom koja se igra u Evropi.

Pešić trenutno trenira Barselonu, a svoju trofejnu karijeru proveo je isključivo u Evropi.

Popularni "Kari" je objasnio koja je razlika između evropske i američke košarke.

"U košarci, ako želite da promenite ritam, da igrate u tranziciji ili pozicioni, to ne radite putem napada, već putem odbrane. Tek tada možete preuzeti inicijativu u napadu i igrati kontra-napade ili kontrolisanu ofanzivu. To se tako radi u Evropi, a ne kao što se radi u NBA - to tamo nije košarka", jasan je Pešić.

Pešić je opisao evropsku košarku, tačnije onu koja se igra u Evroligi, kao "najbolju košarku koja se igra u svijetu".

"Svako veče ili jutro kada pogledate NBA rezultate vidite da je 129:119, 122:120 ili 120:15 i tako dalje. Svi se raduju, svi su srećni... Najbolja košarka današnjice je u Evroligi", istakao je Pešić poslije pobjede nad Armanijem.

Pešić ne vjeruje da u NBA možete vidjeti nešto više nego u Evroligi, ali zna šta je na ovim prostorima, barem do sada, falilo.

"U Evroligi možete da vidite sve. Ima odbrane, napada, taktike... Šutiraju se trojke, kreira se igra, ima svega. Ono što u Evropi do skora nije dobro rađeno je 'prodaja' košarke, kao što je to primer u NBA. Nismo znali kako da prodajemo naš proizvod u Evropi", dodao je bivši strateg Crvene zvezde.

(b92)