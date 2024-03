Pešić: Nadam se da će Jokić i Micić igrati na Olimpijskim igrama

Svetislav Pešić, selektor košarkaša Srbije, govorio je o predstojećim Olimpijskim igrama za sajt FIBA.

Ovogodišnje igre u Parizu startuju 26. jula, a "orlovi" su nedavno dobili rivale u grupnoj fazi koja će se igrati u Lilu.

Pešićevi izabranici će igrati u grupi C sa Sjedinjenim Američkim Država, Južnim Sudanom i pobednikom kvalifikacionog turnira u Portoriku (Meksiko, Obala Slonovače, Litvanija, Italija, Portoriko i Bahrein).

"Za nas nije loše da igramo prvu utakmicu protiv Sjedinjenih Država, a drugo, ako se plasiramo u četvrtfinale, koje je uvek jedna od najvažnijih utakmica na bilo kom velikom turniru, Svetskom prvenstvu, Evrobasketu ili Olimpijskim igrama, ne bismo se suočili sa njima u četvrtfinalu", rekao je Pešić koji se potom osvrnuo na ostale rivale u grupi.

"I drugi timovi u našoj grupi su opasni, veoma dobri, sa potencijalom da dobiju Portoriko, Italiju ili Litvaniju, timove sa kojima smo se susreli na FIBA Svetskom prvenstvu u košarci 2023. Južni Sudan je bio odličan tim na Svetskom prvenstvu u Manili, igra modernu košarku, veoma agresivnu, sa tranzicionim napadom, i to je samo još jedna potvrda da će svaka utakmica na ovom turniru biti teška."

Prema njegovom mišljenju turniru Parizu će biti jedan od od najtežih u istoriji Olimpijskih igara.

"Od 12 timova koji bi bili tamo, verovatno deset njih oseća da bi moglo da se bori za medalje. To je nešto što se nikada nije dogodilo u istoriji Olimpijskih igara. To je jedan od najtežih turniri u istoriji", istakao je selektor Srbije.

Nada se da će Nikola Jokić i Vasilije Micić moći da pomognu ekipi."Ako želite da dođete do medalja, morate pobediti u svim utakmicama do polufinala, većina igrača, kao i dve trećine našeg tima su iz iste generacije, rođeni 1994. i 1995. godine. Nadamo se da će igrati još dva igrača iz ove generacije, jer su to Nikola Jokić i Vasilije Mićić. Sezone su im izuzetno duge, da vidimo da li će je završiti bez povreda i problema. Ima i drugih igrača, ali govorim o Jokiću i Mićiću jer su oni bili deo te iste generacije i velika je prednost ako imate igrače koji su dugo igrali zajedno, iz FIBA U16, U18 ili U20 turniri. To je svakako bio razlog zašto smo igrali dobru košarku u Manili", zaključio je Pešić.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.