Pešić: Nama nije potrebna ABA liga

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić rekao je gostujući na RTS-u da Srbiji nije potrebna ABA liga i da moraju da se vrate tamo gdje pripadaju.

Pešić je rekao da je prilikom dočeka košarkaša na balkonu Skupštine Beograda shvatio prema kome je obavezan da kaže da bi košarka trebalo da bude cilj, a ne sredstvo za neke druge ciljeve.

"To je bila jedna fantastična atmosfera na dočeku, na ovom spektaklu koji su ti dečaci i devojčice napravili. Ja sam to doživeo posle Indijanapolisa, ali ovo je bilo na neki drugi način. Tad shvatiš i osetiš koliko imaš odgovornosti prema tim ljudima, prema navijačima, prema narodu, koliko je to važno za njih da reprezentacija postiže visoke sportske rezultate. Ja se sad pitam šta bi mi trebalo da uradimo da uvek budemo na svakom takmičenju, da uvek dolazimo sa medaljama. Kako stići do toga? Na ovaj način kako mi danas radimo, nemoguće. Sistem takmičenja je prevaziđen", rekao je Pešić u emisiji "Oko intervju" na Radio televiziji Srbije.

Selektor je zatim dao prognozu dešavanja u narednim godinama ukoliko se stvari ne promjene u sistemu takmičenja domaće lige.

"Mislim da mi nemamo piramidu sistema takmičenja u kojoj je najvažnija stvar da se proizvode igrači. Mi imamo u svim ligama igrače koji nemaju apsolutno nikakve perspektive za budućnost velikih naših klubova ili za reprezentaciju. Najverovatnije, ono što će se desiti iduće godine ili za dve godine, verovatno će Crvena zvezda i Partizan dobiti pozivnicu za Evroligu, a posle toga će postati suvlasnici takmičenja. To će se 100 odsto desiti. Šta ćemo onda? Mi ne bi trebalo da igramo ABA ligu. Mi moramo da se vratimo tamo gde pripadamo. Znači, mi moramo da imamo profesionalnu srpsku ligu. I to odmah, sad, na kraju ovog olimpijskog ciklusa. Da onog trenutka, kad Crvena zvezda i Partizan definitivno dobiju sigurnost da će svake godine igrati Evroligu, napravimo ligu poput litvanske", istakao je Pešić.

Zatim je objasnio da su Litvanci formirali profesionalnu ligu i da je svaki klub dobio pravila ponašanja, kakvu dvoranu moraju da imaju.

"Apsolutno sve je regulisano. I oni igraju svoju ligu i igraju evropska takmičenja. Šta se kod nas dešava? Osim Crvene zvezde i Partizana, niko ne igra u Evropi. Nijedan klub. I to već godinama. I mi želimo da razvijemo našu košarku. Šta to znači? To znači onog trenutka kad mi napravimo profesionalnu srpsku ligu, jedinstvenu srpsku ligu onda će iz te srpske lige biti prohodnost za evropska takmičenja. Mi bi trebalo da se povezujemo sa Evropom, sa svetom. Mi moramo da se povezujemo sa Evropom. Mi moramo da budemo u Evropi. Ne u ovom prostoru bivše Jugoslavije, koju ja volim i dan danas iako više ne postoji", dodao je selektor.