Pešić: Nema više prostora za greške

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić izjavio je na konferenciji za medije da ekipa mora da dobro otvori prvenstvo i da više nema prostora za greške.

Košarkaši Srbije u subotu od 14 časova igraju sa selekcijom Kine na otvaranju FIBA Svjetskog prvenstva.

"Srećni smo što smo u Manili. Prvi utisak je da je sve odlično. Hotel, ljudi koji nam pomažu i jako su srećni. Sada treba razmišljati o prvom meču, svi govore o pripremama, ostalo je još malo dana da to iskoristimo. U Beogradu smo imali šansu da odigramo neke utakmice pre svega, a sada treba da se predstavimo na Svetskom prvenstvu. U Srbiji su uzbuđeni", istakao je Pešić, prenosi Tanjug.

Dodaje da ekipa nema pravo na grešku u prvoj utakmici protiv Kine.

"Prvi meč je najvažniji za oba tima. Prva utakmica između dva tima je bila prijateljska, igraćemo protiv dobrog tima sa dobrom organizacijom u odbrani. Očekujemo tešku utakmicu. Ovo sada nije prijateljski meč, već zvanični. Nemam više prostora za greške. Moramo da ispunimo cilj i da vidimo kako ćemo da otvorimo Mundobasket. Naše očekivanje je da započnemo turnir i da napravimo dobre rezultate u prvoj grupi. Igramo protiv tri rivala, to su Portoriko, Sudan i Kina. Naš drugi cilj se nije ni promenio, hoćemo da igramo na Olimpijskim igrama u Parizu, to je naš cilj i motivacija", izjavio je Pešić.

Osvrnuo se potom na pripremne utakmice koje je odigrala selekcija Srbije.

"Nikada dovoljno vremena, mi to znamo i šta da radimo, ja sam uvek rekao, o problemu može da se priča, ali to treba uzeti kao izazov. Igrači su dali ogroman doprinos, oni su najvažniji, sve ostalo je bilo na dosta dobrom nivou, od izbora gde ćemo da igramo, da treniramo, bili smo u Beogradu. Te pripreme su prošle bez prevelikih povreda, ne fizičkih, već nekih nepredviđenih stvari. Dešavale su se neke stvari na početku priprema, žao mi je što nismo mogli da računamo na neke košarkaše. Ali, to je sada prošlost. Na kraju, to je bilo dosta dobro, igrači su prihvatili i sistem i kako želimo da radimo", konstatovao je Pešić.

Kapiten reprezentacije Bogdan Bogdanović izjavio je da pritisak neće uticati na igru ekipe.

"Uzbuđeni smo što smo ovde, imali smo dobre, teške pripreme, ali srećni smo što smo ovde i što kreće takmičenje. Znamo šta moramo da uradimo i spremni smo. Donosim iskustvo ovom timu i želim samo da uživamo u igri i košarci. Velika prilika za sve nas. Tu je pritisak, ali ne bi trebalo da utiče našu igru. Po mom iskustvu, na SP nema lake utakmice. Svaki protivnik dođe dobro pripremljen i vide ovo kao šansu da igraju i predstavljaju državu. Zato smo i mi ovde, radujemo se izazovu", zaključio je Bogdanović.