Pešić: Nismo došli da budemo prvi u grupi, nego na kraju

Košarkaška reprezentacija Srbije otputovala je u Prag gdje će odigrati grupnu fazu Evropskog prvenstva.

Selektor našeg nacionalnog tima, Svetislav Pešić, istakao je u razgovoru za Mozzart sport i Sportski žurnal kako "orlovi" imaju najviše ciljeve na šampionatu.

"Sve su ekipe opasne ako se dobro ne pripremimo. Holandija nije na našem nivou, favoriti smo, ali za nas je ta utakmica važna kao prva na prvenstvu. Još smo u procesu, moramo da unapređujemo igru, jer ne idemo na Evropsko prvenstvo samo da bi pobedili Holandiju, već sa mnogo većim ciljevima."

Srbija je po mišljenju javnosti na Starom kontinentu prvi favorit za osvajanje zlatne medalje.

"To ne računam, jer to su želje navijača. Poštujem, sve je to u redu, ali ankete za mene na važe. Naša prva želja je da odemo u Berlin. Žreb nam nije povoljan, ukrštamo se sa najjačim ekipama. Najpre sa grupom D, a potom i sa najkvalitetnijom grupom iz Kelna. Iako se misli da smo dobili fantastičan žreb, uopšte nije tako. Nismo došli da budemo prvi u grupi, nego na kraju".

Popularni Kari navodi da su pripremne utakmice i utakmice na šampionatu dvije različite sfere.

"Ovo nema nikakve veze sa pripremama. Prvi put imam ovakve pripreme i to je za mene novo iskustvo. Ova sezona je bila jedna od najnapornijih. Svi najbolji igrači su igrali najduže, jer su bili u najboljim timovima koji su najduže ostajali u takmičenju. Došle su povrede, umor... Na pripremama smo počeli iz početka. Imali smo dobar izbor mesta na kojima smo trenirali, igrači bili svesni da moraju da daju maksimum kako bismo stigli tamo gde želimo da budemo. Bilo je i improvizacije, ali bilo je i teško jer smo morali da pravimo formu za utakmice protiv Grčke i Turske. Bio je to poseban izazov i za mene i za ekipu. To je prošlo, nismo uradili sve što smo planirali, ali nisu ni drugi. Sada je važno da pobedimo prvu zvaničnu utakmicu, ali i da kroz mečeve koji dolaze rastemo", prenosi b92.