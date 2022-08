Pešić: Obe ekipe dale maksimum, malo nam nedostaje svežine

Bio je ovo pravi spektakl, puna dvorana, korektno navijanje. Obe ekipe su u ovom trenutku dale apsolutni maksimum, bilo je tu i puno dobrih stvari sa obe strane, rekao je selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić poslije poraza od Slovenije (97:92 poslije produžetka) u pripremnom meču u Ljubljani.

"Teško je igrati protiv Slovenije jer je to ekipa koja igra uglavnom sa četiri otvorena igraea, sa izuzetno dobrim šuterima, pa čak i Tobi koji je Amerikanac. Zatvoriti sve te „rupe" u odbrani nije lako, mislim da smo to dobro radili, ali te onda to košta u nogama da nemaš u napadu dovoljno snage", izjavio je Pešić na konferenciji za medije, a prenio sajt Saveza.

Mi nemamo dovoljno još uvek te, što se kaže, igračke kondicije, promašili smo neke penale, otvorene šuteve, ali ja sam tu apsolutno miran jer znam da će to naši igrači da pogode čim dođemo u naš ritam utakmica, dodao je on.

"Malo nam nedostaje i svežine, jer smo puno trenirali. Čestitke Sloveniji, treneru i igračima, na fantastičnoj organizaciji utakmice i, naravno, želim Sloveniji sve najbolje na predstojećim utakmicama", poručio je Pešić.