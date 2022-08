Pešić: Srbija je favorit kada god igra u Beogradu

Košarkašku reprezentaciju Srbije sutra očekuje duel sa Grčkom u kvalifikacijam za Svjetsko prvenstvo, a bliži se i početak Evropskog prvenstva. Svetislav Pešić, selektor "orlova" večeras će objaviti spisak 12 igrača na koje računa u kvalifikacijama za SP, dok će kako kaže konačan spisak za EP objaviti 24 sata pred početak takmičenja.

Pešić se obratio se javnosti uoči utakmice protiv Grčke koja je na programu sutra od 20.30 časova u rasprodatoj Štark areni.

Podsjetimo, Srbija je u Grupi I kvalifikacija za SP koja je druga faza takmičenja i zbog nešto lošijih rezultata do sada ima imperativ pobjede protiv Grčke, a zatim i protiv Turske.

"Ne bih potcenjivao to što je naša ekipa u prvim prozorima u prvoj rundi uradila, kroz tu prvu rundu je prošlo 23 igrača, to nije bilo dobro, jer nismo mogli da ostvarimo nikakav kontinuitet, jer je košarka timski sport. Trener je imao priliku i da vidi šta se dešava ovde u Srbiji. Da se vidi šta nam je ostalo od potencijala i koji su to momci koji mogu da nas predstavljaju i sada smo dobili kompletni uvid, jer da toga nije bilo možda ne bi ni znali da neki igrači postoje. Da se ne pomisli loše, naravno da je to takmičenje i ta prva runda nije bila selekcija za budućnost za one sledeće Olimpijske Igre posle Pariza, ne gledamo toliko daleko, ali je objektivno da je i tim momcima i stručnom štabu bilo teško da naprave kontinuitet. Nisam toliko loš trener kao što mislite. Ali nisam ni toliko dobar da možemo da išamaramo obe te reprezentacije za dva dana", rekao je Pešić, a prenose mediji u Srbiji.

On je istakao da sada kada može da računa i na igrače iz NBA i Evrolige spisak košarkaša koji su nosili dres Srbije u ovim kvalifikacijama raste na 31.

"Na tih 23 igrača počinje druga runda. Došlo je osam novih igrača, znači sa 31 igračem igramo ove kvalifikacije. To nije lako ni igračima ni trenerima, gledamo da iz toga napravimo koliko možemo pozitivnu situaciju. Mislim da smo uspeli kroz ove pripreme u avgustu da se skupimo da probamo da napravimo timsku hemiju koja je osnova za vrhunske rezultate i tu smo na putu da se svaki dan popravljamo, i u zajedničkoj komunikaciji već postajemo da tako kažem tim. Nadamo se da će se to možda videti protiv Grčke. Grčka nikada nije imala reprezentaciju kao što je sada u istoriji. Oni su imali čuvenu generaciju sa Janakisom i Galisom, to je odavno zaboravljeno, ali ova generacija koja se skuplja na neki drugi način i to je najbolja reprezentacija koju Grčka ima. Oni su sigurno najozbiljniji kandidat za medalju na Evrobasketu, u kompletnom su sastavu, imaju atletiku, brzinu, ne samo Janis nego i oba brata, ovaj centar Kostas posebno. Imaju veliko iskustvo, od Slukasa, Kalatesa, Papanikolaua, tu su još dva igrača koja nemaju ime Kalatesa i Slukasa, ali su prošli i sito i rešeto na koje moramo da obratimo pažnju, to je Agravanis i Kaselakis. Sve je to jedna dobra ekipa. Nismo ni mi loši, rekao sam već da se nadam da ćemo to što smo uradili. Kada Srbija igra u Beogradu, ona je uvek favorit, biće puna dvorana očekujem da nas publika malo podrži zbog ove naše neuigranosti, da nam pomogne", kazao je Pešić.

Ono što je jasno protiv Grčke neće igrati Nemanja Bjelica, dok su pod znakom pitanja Nemanja Nedović i Marko Gudić.

"Nedović je pao na kuk. Dobro je, velika je njegova želja da se što pre oporavi, oporavlja se iznenađujuće dobro. Videću kojih će 12 igrača igrati protiv Grčke, a za Tursku možemo da promenimo svih 12. Sačekaćemo još jedan trening. Bjelica neće igrati, on je super, dobro, analize pokazuju da nije toliko teška povreda kao što smo mislili, Guduruć je trenirao, videćemo još večeras, videću pre treninga koliko je spreman. Ostali su spremni. Svaki dan je trening, iz velike želje napraviš neki suvišan pokret", jasan je selektor Srbije.

Za kraj je istakao da će konačan spisak za Evropsko prvenstvo objaviti 24 sata prije početka takmičenja.

"Kad krenemo za Prag. Posle Turske dolazimo u Beograd, nećemo da žurimo. Mi 1. letimo za Prag. Odredićemo spisak 24 sata pred početak Evrobasketa", zaključio je Pešić.