Pešić: Turci su atletska ekipa, nema dve iste utakmice

​Muška reprezentacija Srbije je doputovala u Istanbul, gdje će u nedjelju od 19.00 igrati protiv domaće selekcije Turske u okviru kvalifikacija za Mundobasket.

U prvim utakmicama avgustovskog "prozora", tim Srbije je savladao Grčku u Beogradu, dok je Turska u Rigi poražena od Letonije.

Selektor Srbije Svetislav Pešić je na put poveo 14 igrača, dok su Nemanja Bjelica i Nemanja Nedović ostali u Beogradu, gdje treniraju po specijalnom programu trenera i medicinskog stafa.

"Sve utakmice koje su Turci odigrali u pripremnom periodu su bile dosta dobre. Protiv različitih protivnika su pokazali izuzetnu timsku igru koja se pre svega zasniva na igri spoljnih igrača, Korkmaza, Osmana i Larkina, odnosno dvojice igrača na unutrašnjim pozicijama Šenguna i Šanlija. Oni su ekipa sastavljena od atletike i pre svega iskustva. Naravno, kod kuće igraju sa daleko više motiva i rekao bih, slobode. To smo videli i protiv Slovenije i na još nekoliko utakmica. Iza njih je teška utakmica protiv Letonije. Njih je možda Letonija iznenadila iako već duže vremena njihov tim priprada vrhu evropske košarke. Kao što uvek biva, nema dve iste utakmice, ovo će sada biti potpuno drugačije", rekao je Pešić uoči veoma važne utakmice.

Potom je govorio o prednostima i nedostacima koje ima i mora da ispravi selekcija Srbije.

"Mi smo do sada odigrali tri utakmice u gostima, protiv Slovenije i dve na Superkupu u Nemačkoj, što nam daje određenu prednost po pitanju adaptacije na gostujući teren. Ipak, ovo je sada zvanična utakmica, kvalifikaciona i u kojoj nema ispravke. Mi smo imali malo problema u utakmci sa Grčkom, gde smo previše poena primili iz tranzicije, to ovde moramo pokušati da ispravimo. To je naš prvi zadatak protiv atletske ekipe kakva je Turska. Oni će biti nošeni sigurno sjajnom publikom, a na nama je da po svaku cenu smanjimo broj poena koji će oni dati iz tranzicije. To je neka baza od koje ćemo krenuti, naravno uz sve ostale taktičke stvari u našem napadu i našoj odbrani, sa željom da iz jedne ovakve utakmice izvučemo maksimum", podvukao je Pešić.

Turska i Srbija imaju skor 2-3 u posljednjoj fazi kvalifikacija, pa bi ovaj susret mogao da ima ključnu važnost.