Pešić bez važne karike na OI: Rekao je da ne može

BEOGRAD - Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić potvrdio je da Vladimir Lučić neće igrati za nacionalni tim na predstojećim Olimpijskim igrama u Parizu.

Lučić je bio na širem spisku selektora Pešića za Igre u Parizu.

"Lučić je, nije to nikakva ekskluziva, nije otkazao, ali je rekao da ne može. I šta sada? Da li i ja njemu treba da kažem - moraš? On kaže: 'Pa znam da moram, ali ne mogu!'. Ili prošle godine, Nikola Jokić, koji je odigrao preko sto utakmica, rekao je: 'Ja hoću, ali mi telo i glava ne dozvoljavaju!'", izjavio je Pešić u podkastu "Kod Luke i Kuzme".

OI će biti održane od 26. jula do 11. avgusta u Parizu.

"Kada dođeš u reprezentaciju ti na sebe preuzimaš odgovornost svog individualnog učinka. Drugo, preuzimaš odgovornost prema saigračima, moraš da se dobro pripremiš, da bi mogao da ispuniš sva očekivanja svojih drugova iz tima. I naravno, očekivanja od trenera. Ako nisi spreman to da izneseš, kažeš - ne mogu. To rade najbolji igrači na svetu. To radi i Jokić, između ostalih. Lučić je rekao: 'Jednostavno, ja ću da dođem, ali to što ja želim od sebe da dam za reprezentaciju i što ti, treneru, očekuješ od mene, da ja to dam, ja za to nisam spreman'", istakao je Pešić.

Srbija se na OI nalazi u grupi sa Sjedinjenim Američkim Državama, Južnim Sudanom i pobjednikom kvalifikacionog turnira u Portoriku, prenosi tanjug.

