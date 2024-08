"Pešić nam je rekao da igramo kao žene"

Košarkaš Srbije Filip Petrušev bio je iskren nakon današnjeg četvrtfinalnog meča na Olimpijskim igrama sa Australijom (95:90).

"Orlovi" su loše igrali defanzivu u prve dvije četvrtine dopustivši Australijancima da šutiraju kako hoće i postižu lake poene. Zbog toga ih je selektor Svetislav Pešić žestoko napao na tajm-autu.

“Prva četvrtina najgora do sada, ali okrenuli smo, pogotovo to drugo poluvreme. Rekao nam je trener da igramo ko žene. Promenili smo sve u drugom poluvremenu, pogotovo u odbrani. Znali smo šta treba da radimo u drugom. Napad po napad, posed po posed, verovali smo i vratili do kraja", rekao je Petrušev i otkrio štaa je iniciralo preokret:

"Ostali smo hladne glave, verovali smo. Kada smo gubili, kada smo u produžetku gubili. Nismo paničili, znali smo da smo bolja ekipa i naš kvalitet, to se pokazalo".

