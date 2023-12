Pešić o Jokiću na OI: Prerano je za to

Selektor Srbije Svetislav Pešić nije želio da previše komentariše igranje Nikole Jokića na Olimpijskim igrama.

Štaviše, popularni Kari je iskoristio gotovo identične riječi kao i centar Denvera kada je suočen sa ovim pitanjem.

I jedan i drugi smatraju da je još uvijek prerano da bi se o tome razgovaralo.

"Otprilike znamo protiv koga ćemo u Parizu da igramo, a sa kim ćemo mi da igramo, sa kojim igračima, to je naravno prerano. Ono što je tačno je da smo mi sada u ove dve godine, otkad sam ja selektor i trener reprezentacije, ipak uspostavili jedan sistem kad je u pitanju reprezentacija", rekao je Svetislav Pešić u intervjuu za RTS.

Ne sumnja u Jokićevu želju da igra za nacionalni tim.

"Dobra je stvar da definitivno imamo ekipu i igrače koji ne samo što žele da igraju za reprezentaciju, to se nikada nije postavljalo. Iako naravno u medijima se uvek postavlja pitanje zašto ovaj igra, zašto ovaj ne igra, pa ponekad su i navijači ljuti i na Jokića i na neke druge igrače. Međutim, treba razumeti da je sve to dosta teško zbog takvog sistema takmičenja gde je mnogo utakmica, dolazi do povrede, dolazi do mentalnog zamora, ja bih rekao", zaključio je Pešić.

Podsjetimo, sličan je bio i Jokićev odgovor sredinom decembra.

"Daleko je, neki ljudi kažu da sam ja nešto rekao, stavljaju mi reči u usta, svi znaju, prvi koji će da sazna je selektor. To je daleko za mene, svake godine je ista priča, kad se završi sezona, uvek ću porazgovarati sa familijom, mojim timom, selektor će prvi da zna moju odluku", rekao je Jokić posle utakmice sa Čikagom.

Nije želeo da da bilo kakvu indiciju o nastupu.

"Da li bih voleo? Jako je daleko", zaključio je Jokić.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.