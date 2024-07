Pešić o Portoriku: Mogu da nas dobiju

​Svetislav Pešić, selektor košarkaša Srbije, vjeruje da Portoriko ima šansu protiv "Orlova" i zbog toga poziva na oprez.

U srijedu, 31. jula, reprezentacija Srbije će od 17.15 sati igrati utakmicu drugog kola u grupi C, na Olimpijskim igrama.

U prvom kolu, tim Srbije je izgubio od selekcije SAD, dok je Portoriko poražen od Južnog Sudana.

Uoči sutrašnje utakmice, selektor reprezentacije Srbije, Svetislav Pešić, je rekao:

"Portoriko je ekipa koja je vrlo jaka u tranziciji. Orjentisani su ka napadu, stigao im je i Alvarado koji ima izuzetan status u Nju Orleansu. On je njihov najbolji odbrambeni igrač i šuter, menja ritam igre i rezultata. Nije običan NBA košarkaš. Oni su od prošle godine ostali isti, samo se pojačali sa njim. Njihova prednost je kontinuitet jer dugo godina zajedno igraju. I druga prednost je taj napad. Mi samo sa normalnim napadom - da kažem normalnim, ne mora da bude ništa ekstravagantno, uz veoma dobru odbranu - možemo da uzmemo težinu pod svoje ruke. S njima će biti teška utakmica - zašto? Mi smo favoriti, to niko ne može da nam oduzme. Niti mi govorimo da nismo favoriti. Ali, to je opasna ekipa koja je izuzetno dobra u napadu - posebno četiri 'mala' beka. Mogu da nas dobiju - ne na čisti kvalitet, nego na rizik. Na prvi šut... Oni prosečno šutiraju 30-35 puta za tri. Mi to moramo da im oduzmemo. Gde se najviše šutiraju trojke? U tranziciji. Moramo ranije da se vratimo, da imamo dobru koncentraciju i da spečimo šut za tri poena".

Očekivanja uoči duela sa Portorikom iznio je i Ognjen Dobrić.

"Samim tim što su se plasirali iz kvalifikacione grupe sa Litvanijom i Italijom pokazuje da imaju kvalitet. To su pokazali kroz utakmice. Ne treba nikoga potcenjivati. Treba da odigramo maksimalno 40 minuta. Igraju jako dobro u tranziciji sa mnogo šuteva za tri poena. Imaju odlične, jako opasne bekove. Više šutiraju nego što prodiru, tako da treba da se baziramo na to i da ih zaustavimo u tranziciji. Imamo kvalitet i prednost, ali moramo da ih prikažemo na terenu, jer je papir jedno, a teren drugo", prenosi "b92".

