Pešić pecnuo Stojkovića: Neću da se pravdam kao Piksi

​Selektor košarkaša Srbije, Svetislav Pešić, dotakao se eliminacije "Orlova" na Evropskom prvenstvu u košarci, a pri svojim odgovorima pecnuo je fudbalskog selektora Srbije, Dragana Stojkovića Piksija, rekavši da ne želi da se pravda kao on.

"Orlovi" su na Evropsko prvenstvo otišli sa najvišim ambicijama, ali su se u Beograd vratili kao gubitnici. Srbija je poražena u osmini finala od Italije 94:86, iste selekcije koja je Srbiji "došla glave" i u kvalifikacijama za Olimpijske igre prošle godine.

"Ako hoćeš nešto veliko da praviš ne može da se analizira samo jedan rezultat već kako se do njega došlo, a za to nemamo strpljenja. Samo nas zanima da li si pobijedio ili nisi. Intervju mog drugara Piksija posle SP u Kataru, recimo. Došao je na pres, sat i po posvetio medijima i trudio se, ne da se posipa pepelom, nego da objasni sve što se od njega traži, a zaključak je bio - vidi ovog Piksija, on se sada samo vadi" rekao je Pešić za "Maxbet Sport".

Selektor Srbije smatra da poraz od Italije u osmini finala Evropskog prvenstva nije debakl, a ni neuspjeh.

"Nemojte tako! Ako smatrate da je neuspjeh ako smo izgubili od Italije, u redu. Euforičnu sliku ne pravim ja, a izgubiti od Italije nikad nije sramota! Jesmo razočarani, ali smo izgubili od starijeg, od zemlje košarke. Imaju profesionalnu ligu, organizaciju… Mi u Srbiji tako nešto nemamo. Bio bih srećan ako bi naša košarka bila postavljena na pravilnom kolosjeku, ali nije. Samo se očekuju rezultati, ponekad i nerealni. Neću, ipak, sad da se kao Piksi nešto pravdam, niti želim, niti mi to treba" dodao je selektor košarkaša Srbije.