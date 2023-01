Pešić predlaže da u Košarkaškoj ligi Srbije ne igraju stranci

Selektor Košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić predlaže da u Košarkaškoj ligi Srbije (KLS) ne igraju stranci. Ističe da bi svi u Srbiji najviše voljeli da imaju samo domaće igrače, ali da tog potencijala više nema, zbog čega mora da se razmišlja o budućnosti srpske košarke.

Pešić je, u razgovoru za agenciju Tanjug nakon novogodišnjeg koktela Košarkaškog saveza Srbije (KSS), rekao da mora da se razmišlja o budućnosti srpske košarke "jer smo se smanjili kao zemlja, pa je i broj talenata manji".

Ističe da nešto mora da se uradi po tom pitanju i predlaže da u Košarkaškoj ligi Srbije (KLS) ne igraju stranci.

Pešić je istakao da je logično da Crvena zvezda i Partizan imaju strance u svojim redovima jer u evropskom takmičenju igraju protiv klubova koji imaju i više stranaca, ali kaže da u KLS klubovi ne igraju internacionalna takmičenja i da je tu potrebno dati prostor domaćim mladim igračima.

"Takođe, popularnost košarke se iz godine u godinu uvećava, pre svega zbog uticaja NBA lige, ali i naših igrača. Košarka je globalni sport i mi smo nekada bili stranci u nekim klubovima i to je potrebno potpuno drugačije razumevati. Siguran sam da bi svi najviše voleli da imaju domaće igrače, ali mi taj potencijal više nemamo. Mi imamo dobar talenat, ali nedovoljan", rekao je Pešić.

Podsjeća da KSS uskoro slavi 100 godina i kaže da to treba da bude podsticaj i za klubove i za igrače.

"To će biti fantastično, treba obeležiti jer smo mi toliko dali vrhunskih igrača, kao nijedna zemlja u Evropi. To treba da bude podsticaj i za klubove i za mlade igrače da dobiju motivaciju i da im se omogući da što duže ostanu u Srbiji", istakao je iskusni trener.

Kazao je da je rano za izjašnjavanje na temu da li je reprezentaciji Srbije potreban stranac.

"To može da bude u nekoj budućnosti, znam kako to doživljavaju naši navijači, ali tako je bilo i u drugi zemljama, recimo u Španiji. Niko nije mogao da zamisli da igra neki stranac, a onda je došao Amerikanac (Lorenco Braun) i doneo im titulu na Evropskom prvenstvu i bio MVP. Da li bi oni to napravili bez njega? Teško. To ne znači da mi treba da idemo tim putem, treba ići prirodnim putem", naglašava Pešić.

Selektor Srbije se osvrnuo i na eliminaciju u osmini finala Evropskog prvenstva od Italije prošle godine.

"O tome razmišljam onoliko koliko je potrebno zbog budućnosti reprezentacije Srbije. Naše učešće na Evropskom prvenstvu smatram uspešnim, ponovo smo bili u najjačlem sastavu, vratili su se igrači koje javnost želi, a ja kao trener pravio sam ekipu od 12 igrača koji se izumeđu sebe najbolje slažu, na terenu i van njega", istakao je Pešić.

Pešić kaže da je poraz od Italije za njega samo trenutni neuspjeh, izgubljena utakmica i ništa više.

"Zadovoljan sma procesom u prošloj godini i tokom leta, imali smo dve fantastične utakmice, posle puno godina - spektakl u Areni protiv Grčke, pobedili smo i ostali u šansi da igramo Svetsko prvenstvo", ističe Pešić.

Ipak, upozorava da se Srbija nije još uvijek kvalifikovala i da je u februaru očekuju dvije važne utakmice protiv Grčke u Atini i Velike Britanije kod kuće, prenosi RTS.