Pešić u pohodu na drugo svjetsko zlato

Zemlja košarke kako to mnogi vole da kažu šampion svijeta posljednji put je bila 2002. godine kada je aktuelni selektor "orlova" Svetislav Pešić uz Dejana Bodirogu, Vladu Divca, Predraga Stojakovića, Milana Gurovića i mnoge druge Jugoslaviji donio neizmjernu radost.

21 godinu kasnije Srbija ima priliku da prvi put sa ovim imenom osvoji svjetsko zlato u košarci. Tada je nasuprot "plavih" stajala Argentina a danas je to Njemačka.

Uprkos izostanku glavne zvijezde Nikole Jokića, ali i Vasilija Micića, Nikole Kalinića, Vladimira Lučića i još nekoliko bitnih igrača, Srbija je demonstrirala fantastičnu košarku, posebno u četvrtfinalu protiv Litvanije i polufinalu protiv Kanade.

U finalu ih čeka najteži mogući protivnik - neporaženi Nemci, koji su u polufinalu izbacili SAD.

"Ovo je finale koje karakteriše dve izuzetno jake timske ekipe koje su ovde stigle jednim timskim odnosom i dobrom atmosferom. Verovatno niko nije očekivao, ali mi smo očekivali i to je najvažnije. Ja sam očekivao da će Nemačka stići do finala, ne zbog toga što su ostale ekipe slabije, nego što su na ovom prvenstvu pokazali najviše. Nisu izgubili nijednu utakmicu, imali su perfektno prvenstvo i to me ne iznenađuje jer dobro poznajem tu ekipu, trenera i igrače. Njihov najveći kvalitet je kontinuitet jer već nekoliko godina igraju zajedno", rekao je Pešić u Manili i dodao: "Ako jedna ekipa pobijedi Ameriku gdje je vodila od početka do kraja, onda moramo da imamo maksimalan pristup".

Prije ovog šampionata Pešić nije baš uživao povjerenje, pogotovo nakon dva poraza od Italijje.

Smatrali su da je čovjeka od 74 godine jednostavno pregazilo vrijeme i da će ipak ionako oslabljenim "orlovima" sa svojim "staromodnim shvatanjima košarke" biti samo dodatni teret.

Nekako je zaboravljeno da je u pitanju jedan od najtrofejnijih trenera evropskih trenera koji su svojim vitrinama ima jedno svjetsko i dva evropska zlata, osvajao je Evroligu i nacionalne šampionate Jugoslavije, Njemačke i Španije te brojna druga takmičenja.

Jedno od ta dva evropska zlata je svojio kao selektor Njemačke 1993.

"Ja sam im mnogo više od zlata doneo, a sebi takođe, jer sam tamo postao pravi trener. Nemačka košarka je meni pomogla mnogo jer sam talenat pretvorio u iskustvo i kvalitet", istakao je Pešić koji će sa Srbijom definitivno osvojiti medalju.

Kojeg će sjaja biti saznaćemo od 14.40 kada je zakazan današnji finalni susret 19. Mundobasketa.