Pešićevi ''Orlovi'' saznali grupu: Neka se spremi Amerika

Poslije košarkašica, sada su i košarkaši Srbije saznali svoje protivnike na Olimpijskim igrama u Parizu.

Žrijeb za košarkaški turnir obavljen je u sjedištu FIBA u Švajcarskoj.

Kada su u pitanju košarkašice rivali će biti - Španija, Kina i Portoriko.

Sa druge strane, izabranici Svetislava Pešića će igrati u grupi C i to sa - Sjedinjenim Američkim Država, Južnim Sudanom i pobednikom kvalifikacionog turnira u Portoriku.

The stage is set Here's how the Men’s Olympic Basketball groups look for #Paris2024 pic.twitter.com/MFX5ylqtEe