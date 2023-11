Petrović za "Nezavisne": Nastup u Hong Kongu uspjeh za region

Rast 3x3 košarke na globalnom nivou nudi priliku igračima ne samo da organizuju utakmice na lokalnim igralištima, već i da igraju na zvanično odobrenim 3x3 turnirima širom svijeta.

Međunarodni olimpijski komitet (MOK) je prvi put košarku 3x3 uvrstio na Olimpijske igre mladih 2010. u Singapuru, a u Tokiju 2021. je bila dio zvaničnog programa OI.

Od tada pa do danas, sport je rastao, razvijao se, a njegova popularnost neprestano raste pa i na prostorima Republike Srpske.

Basket, kako još zovu ovaj sport, postaje sve popularniji širom svijeta, a za rast popularnosti na ovim prostorima svakako je zaslužna reprezentacija Srbije sa brojnim i konstantnim uspjesima kako na Evropskom tako i na Svjetskom prvenstvu. Mnoga poznata košarkaška imena su tokom karijere pravila tranzicije i svoje karijere nastavljala u ovom, fizički zahtjevnijem sportu.

Na prostorima Bosne i Hercegovine, kada je u pitanju košarka 3x3, izdvaja se Aleksandar Petrović. Popularni Tica, trenutni član Zagreb 3BL-a, ali i dugogodišnji igrač Prnjavora 3x3, napravio je rezultat na koji ovi prostori mogu da budu posebno ponosni.

Na pretposljednjem čelendžer turniru ove sezone u indijskom gradu Goa, ekipa Zagreb 3BL-a izborila je peto mjesto i nastup na mastersu u Hong Kongu, koji se igra 25. i 26. novembra. Ovo je bio njegov treći čelendžer u karijeri i tom prilikom nije krio oduševljenje.

"To mi je najveća čast i lično najveći korak u svijetu 3x3 basketa te se nadam da ću ispuniti svoja očekivanja. Ovo je posebna privilegija i za mene i za Prnjavor", istakao je Petrović za "Nezavisne".

Karijeru je počeo Prnjavoru, ali se onda ukazala prilika iz Hrvatske, koju je objeručke prihvatio.

"Već se dugo poznajem sa momcima iz Zagreba i poslije završnog turnira Pro Tour Hrvatska, koji je održan u Šibeniku, iz Zagreb 3BL-a su me pitali da bih li odigrao dva čelendžera sa njima i, kako nisam imao ništa u planu sa 3x3 Prnjavorom, pristao sam. Ova dva turnira su veoma dobra odskočna daska za nešto veće u svijetu basketa i tako sam počeo da treniram s njima. Pod ugovorom sam tako da sam vezan za Zagreb do daljeg", naglasio je on.

S obzirom na to da je drugi igrač po kvalitetu u BiH, postavlja se pitanje i igranja za reprezentaciju, naročito poslije toga što je oformljena reprezentaciju košarke 3x3.

"Iskreno, ne razmišljam o tim stvarima niti o poziciji na kojoj se nalazim. Želim da se fokusiran na lični napredak i da se što je više moguće zadržim na velikoj čelendžer i masters sceni. Trenutno je to moj prioritet, a o reprezentaciji ću misliti kada dođe pravo vrijeme", naglasio je Petrović.

Potekao je u 3x3 Prnjavoru, put ga je odveo u Zagreb, ali Petrović ne krije ljubav prema svom gradu.

"U Zagrebu igram dosta dobre i jake turnire, ali Prnjavor je uvijek u mom srcu i uvijek će da bude", naglasio je on.

