Petrušev: Presrećan sam, postigao sam ono što sam želeo

BEOGRAD - Košarkaški reprezentativac Srbije Filip Petrušev izjavio je danas da je presrećan povratkom u Crvenu zvezdu i dodao da jedva čeka da zaigra pred navijačima "crveno-bijelih".

Petrušev je prošle nedjelje stigao u Crvenu zvezdu na pozajmicu iz Olimpijakosa do kraja sezone.

"Postigao sam ono što sam želeo. To je bila moja želja, a takođe i kluba. Tako da to je to, idemo da radimo", rekao je Petrušev na konferenciji za medije.

On je naveo da trener Olimpijakosa Jorgos Barcokas nije bio pod pritiskom da dozvoli srpskom košarkašu da se vrati u Zvezdu.

"Nije bilo tu nikakvog pritiska, bila je komunkacija konstantno još pre početka sezone. Radili smo na tome, nije bilo moguće ranije zbog povreda, ali sada je to završeno. Dogovorili smo se i to je to", dodao je Petrušev.

Petrušev je naveo da se nalazi u dobroj formi.

"Bio sam uz ekipu igrao sam utakmice, trenirao sam. Tu nema problema, samo da se što pre priviknem na sisteme ovde, način igre i trenera", naveo je košarkaš Zvezde.

Košarkaši Crvene zvezde će sutra gostovati ekipi Žalgirisa u meču šestog kola Evrolige.

"Biće teška utakmica, oni bolje igraju kod kuće nego na strani. Nadam se pobedi. Moraćemo da budemo koncentrisani 40 minuta", istakao je Petrušev.

On je ponovio da je presrećan što se vratio u Zvezdu.

"Još se nisu skroz emocije slegle, bio sam presrećan kada sam stigao. Nadam se da će tako da se i nastavi", dodao je košarkaš Zvezda.

Crvena zvezda će 1. novembra u dvorani "Aleksandar Nikolić" dočekati Panatinaikos u sedmom kolu Evrolige.

"Jedva čekam da zaigram pred navijačima, 'Pionir' je moja kuća. Igrao sam dosta utakmica tu sa Zvezdom. Mislim da će da bude puna hala i da ćemo da slavimo sa navijačima", zaključio je Petrušev, prenosi tanjug.

