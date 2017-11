"Pijetlovi" polomili krila "zmajevima"

Košarkaši Bosne i Hercegovine su poraženi na gostovanju u Rouenu od Francuske u drugom kolu grupe E kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo rezultatom 84:65.

Francuzi su bolje otvorili utakmicu i nakon pet minuta igre su imali prednost 11:4, a u osmoj minuti su imali i dvocifrenu prednost (17:6). No, do kraja četvrtine izabranici Duška Vujoševića su uspjeli smanjiti na minus sedam (19:12).

U drugoj četvrtini naši reprezentativci su u potpunosti stigli zaostatak, te se na poluvrijeme otišlo s prednošću Francuske 39:34.

Početkom treće četvrtine trojkom Atića BiH je stigla na minus dva (39:37), ali su do kraja trećeg perioda Francuzi ponovo došli do dvocifrene prednosti (51:40), a na kraju četvrtine Francuzi su imali plus 12 (61:49).

U posljednjoj četvrtini Francuzi su iz minute u minutu povećavali prednost, a tri minute prije kraja stigli su do maksimalnih 20 poena prednosti (80:60) i tada je bilo jasno da će zabilježiti pobjedu, a naši reprezentativci su stigli do kraja samo smanjiti prednost za konačnih 84:65.

U redovima naše reprezentacije bolji od ostalih bili su Gordić sa 16, Milošević sa 15 i Stipanović sa 13 poena, dok su nam nedostajali Musini poeni. Naš dragulj je odigrao najgoru utakmicu u karijeri postigavši 1 poen uz šut 0/8 i valorizaciju -2.

Francuze je do pobjede predvodio Labeyrie s 13 poena.

U drugom meču grupe Rusija je ranije danas savladala Belgiju rezultatom 74:69. Francuska je zabilježila obje pobjede, dok BiH i Rusija imaju po jednu pobjedu i poraz, a Belgija je jedina bez pobjede u grupi E.

Naredni meč naši košarkaši igraju 23. februara iduće godine kada dočekuju Belgiju, a dva dana kasnije gostuju u Rusiji.

