Pipen gost na F4 Evrolige: Ne znam koji su ovo timovi

​Legendarni košarkaš i višestruki osvajač NBA lige, Skoti Pipen, gostuje u Berlinu, na fajnal foru Evrolige.

Scottie Pippen, presente en Berlín para presenciar la Final Four de la @EuroLeague . #F4Glory pic.twitter.com/0dBNmpqBoZ

Pipen je ranije tokom dana snimljen u centru Berlina, gdje je sa društvom išao na roštilj, kako su prenijeli mnogi, a nakon toga, napravio je šou i u hali.

Proslavljeni košarkaš je ušao na teren tokom zagrijavanja košarkaša Panatinaikosa i Fenerbahčea, i nekoliko puta bacio na koš, a posebnu pažnju, izazvala je jedna njegova izjava.

"Zaista ne znam koja su četiri tima, koji su na finalnom tuniru" rekao je Pipen.

Podsjetimo, fajnal for Evrolige počinje u petak, i trajaće do nedjelje, a ekipe koje učestvuju su Panatinaikos, Fenerbahče, Real Madrid i Olimpijakos, prenosi "Telegraf".

Scottie Pippen is just an honest guy pic.twitter.com/xt8GI9M5PC