Pistonsi dotakeli dno, Detroit oborio negativan rekord

Košarkaši Detroita postavili su rekord NBA lige po broju uzastopnih poraza u jednoj sezoni.

Pistonsi su izgubili od Bruklina sa 112:118, što im je bio 27 poraz u nizu.

Klivlend Kavalirsi su u sezoni 2010/11 imali 26 vezanih poraza, a rekord po ukupnom broju uzastopnih poraza od 28 neuspjeha za redom drži Filadelfija, a njen niz počeo je u sezoni 2014/2015 i nastavio se u sezoni 2015/2016.

Netse su predvodili Kameron Džonson sa 24 poena, Mikel Bridžis sa 21 poenom i Kem Tomas sa 17 poena.

U ekipi Detroita Kejd Kaningem bio je najefikasniji sa 41 poenom, Bojan Bogdanović postigao je 23, a Džejlen Daren 12 poena uz 15 skokova.

NBA history and infamy: The Detroit Pistons have set the league record for most consecutive losses in a season at 27 in a row (and counting). pic.twitter.com/FBT4RstGCQ