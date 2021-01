Pistonsi šokirali i samljeli Lejkerse

Velika je enigma šta se to dešava sa Detroit Pistonsima ove sezone. Vrlo je jasno da ovaj tim nema dovoljan kvalitet da dođe do nekog ozbiljnijeg rezultata i plasira se u plej-of, što uostalom govori i skor iz dosadašnjeg dijela takmičarske godine. Međutim, njih kao da nešto posebno motiviše kada igraju protiv, uslovno rečeno, najboljih timova, pa su nakon pobjede protiv Filadelfije, vodećeg tima Istoka, prije samo nekoliko dana, noćas bili bolji od Los Anđeles Lejkersa, i to ubjedljivo– 107:92.

Sjajan meč odigrao je Blejk Grifin koji je podsetio na one stare dane ubacivši 23 poena uz tri skoka i šest asistencija, dok su na drugoj strani igrališta Kajl Kuzma sa dabl-dablom od 22 poena i deset skokova, te Lebron Džejms sa isto toliko poena, sedam uhvaćenih lopti i 10 asistencija predvodili Lejkerse u njihovom šestom porazu ove sezone. Jasno je da Jezeraši trenutno ne igraju onako kako dolikuje aktuelnom šampionu, ali s obzirom na to da je tek početak, vrlo je moguće da "doziraju" formu i da će zaigrati bolje kako se plej-of bude približavao.

Ovako je nakon rezultatske klackalice koja je potrajala kroz čitavo prvo poluvrijeme, a koje je ekipa Lejkersa uspjela da privede kraju u svoju korist sa dva poena viška, uslijedio potpuni preokret krajem treće dionice. Detroit je zaigrao znatno angažovanije u odbrani, a to je kako to obično biva rezultovalo poenima na drugoj strani. Serijom 10:0 Pistonsi su došli do opipljivih +8, da bi sredinom posljednjeg dijela igre zadali konačan udarac gostima iz Los Anđelesa. Tada su domaći napravili niz od čak 16:0, ostavili šampiona na 14 postignutih poena za 12 minuta igre i tako zasluženo slavili.

Vrlo važnu pobjedu upisao je i Finiks, koji se već nekoliko dana nalazi lišen usluga glavnog igrača, Devina Bukera. Zbog toga su uslijedili neki porazi, uglavnom prilično tijesni, pošto su dva meča završena nakon produžetka, ali su večeras Sansi zaista zasijali i opravdali svoje ime. Pred njima je u Arizoni pala nimalo naivna ekipa Golden Stejta – 114:93.

Ratnike je očekivano do pobede vodio Stef Kari, koji je ubacio čak 27 poena uz po četiri skoka i asistencije, dok je u odsustvu Bukera glavnu rolu u Finiksu preuzeo Mikal Bridžis koji je postigao odličnih 20 poena uz jednu uhvaćenu loptu i pet podijeljenih asistencija.

Meč je prelomljen u trećoj četvrtini kada su domaći otišli na dvocifrenu prednost, koju nisu ni ispustili sve do samog kraja. Ratnici su u jednom trenutku gledali u ogromnu provaliju, jer su zaostajali 28 poena iza domaćih, ali su na kraju ipak uspjeli djelimično da smanje tu razliku, prenosi "Telegraf.rs".

U preostala dva meča, Klipersi su na gostovanju savladali Majami prilično tijesno, iako su imali čak 17 poena prednosti pred posljednji kvartal (105:109), dok je Hjuston na svom terenu uspeo da se izbori sa Portland Trejl Blejzersima uz 25 poena Viktora Oladipa.

NBA REZULTATI