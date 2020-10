Plej Borca Draško Knežević: Nema me još dva mjeseca

U trenutku kada je bilo sve spremno za njegov povratak na teren, Draška Kneževića, najveće ovosezonsko pojačanje KK Borac, zadesio je novi peh. Naime, sjajni Banjalučanin, koji je propustio početak sezone, obnovio je povredu stopala koja će ga s terena udaljiti još dva mjeseca.

Košarkaši Borca imali su paklen raspored na startu Lige 13 za košarkaše. Bodove iz "Borika" su odnijeli Sloboda i Sparsi, dok su u trećem kolu poraženi na Pecari od "Širokog". U četvrtom kolu puleni Marka Šćekića bili su slobodni, dok ih za vikend očekuje duel s ekipom Proma. Na tom susretu na teren je nakon višemjesečne pauze trebalo da se vrati Draško Knežević, no sjajnog plejmejkera je prije nekoliko dana zadesio novi peh.

"Nažalost, neće me biti još neko vrijeme na parketima. Prije nekoliko dana na treningu sam obnovio frakturu stopala te me sada čeka nova pauza od neka dva mjeseca. Bio sam se vratio trenažnom procesu nakon loma kosti, no ispostavilo se da je bilo prerano da se vratim", kaže za "Nezavisne" razočarani Knežević.

Knežević, koji se ovoga ljeta vratio u Borac kako bi pomogao timu u povratničkoj sezoni u prvenstvu BiH te u Drugoj ABA ligi, nije klonuo duhom. Nada se kako će ovaj put u potpunosti sanirati povredu, a do tada vjeruje kako će njegovi saigrači na terenu početi bilježiti dobre rezultate.

"Dobro se zaista radi na treninzima i pitanje je trenutka kada će se to odraziti na rezultate. Vrijeme je da se upali Borčeva mašina", istakao je 27-godišnji bivši košarkaš Mladosti, Igokee, Zrinjskog, Bosne i Sutjeske.

Nakon što su saznali da još neko vrijeme neće moći računati na igrača koji je trebalo da bude oslonac u igri Borca, Banjalučani su krenuli u potragu za novim pojačanjima. Nakon dolaska Tavariusa Šajna, redove banjalučkog kluba mogao bi pojačati novi Amerikanac. Borac je u pregovorima sa nekadašnjim igračem Mornara Daišonom Najtom (29). Radi se o košarkašu koji je posljednju avanturu imao u Bugarskoj, gdje je igrao za Balkan Botevgrad, a igrao je i za Akademik iz Plovdiva. Po završetku koledža Ilinois, nastupao je u Kataru, Turskoj, pa i za Baškimi iz Prizrena, kao i na Novom Zelandu. Prošle sezone u Bugarskoj je prosječno ubacivao 15,8 poena po meču.

Njegov dolazak definitivno bi mnogo značio treneru Marku Šćekiću, koji što prije mora da popuni roster, kako za domaće prvenstvo, tako i za nastupe u ABA ligi 2, koja će se, kao što je poznato, igrati u tzv. balonu.