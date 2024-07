Pljušte uvrede na račun Bronija Džejmsa

Pojedini igrači iz ljetnje lige su optužili Bronija Džejmsa, sina Lebrona Džejmsa, da je pod protekcijom došao u LA Lejkerse.

Lebron Džejms će postati prvi igrač u istoriji NBA lige koji će u istom timu zaigrati sa sinom Bronijem. Jasno je da će mlađi Džejms biti pod pritiskom jer će cijeli svijet gledati baš u njega, a priče već odavno kruže da je dres "jezeraša" obukao pod protekcijom oca.

Pojedini igrači iz ljetnje lige su otvoreno govorili o tome za "US Sun", ali su željeli da ostanu anonimni.

Prema njihovim riječima, Broni je imao poseban tretman, te drugi igrači nisu imali dovoljno prostora.

