Po anketama Jokić juriša ka trećoj MVP tituli

Izgleda da je Nikola Jokić blizu treče MVP titule. Dvostruki uzastopni osvajač nagrade igra fantastično, ako ponovo odbrani titulu najboljeg, priključiće se najužem krugu, Birdu, Raselu i Viltu Čembrlenu koji su jedini u istoriji tri puta u nizu bili MVP sezone.

Jokić je trenutno na tripl-dablu u prosjeku 24.7 poena, 11.5 skokova i 10.1 asistencija po meču. Uz to, on imao 63.2 odsto šuta, preko 39 odsto za trojke, i preko 82 odsto slobodnih bacanja.

Ovo je perfektna kombinacija, samo Oskar Robertson i Ras Vestbruk su ljudi koji su sezonu završili sa tripl-dablom. Samo, Jokića to puno i ne zanima, Denver hita ka prvom mjestu Zapada, pa neće biti čudo ako bude odmarao, tim je bitniji od ličnih rekorda.

Međutim, ako je po anketama, druga koju je napravio ESPN, je jasno uspostavila Jokića kao lidera u trci i niko nije blizu. Naime, za Srbina bi 77 od 100 glasalo kao za najboljeg i kada se saberu poeni, on je na 913.

Ankete su vrlo precizne, drugi bi bio Janis sa 552 poena, zaista bi bilo čudo da Jokić izgubi ovakvu prednost po anketama.

Ovo je inače drugo istraživanje najpoznatije sportske stanice u Americi, na prvom je Tejtum imao malu prednost u odnosu na Janisa i Dončića u decembru 2022. ali je to bilo zagrijavanje. Plus, lider Bostona je tada imao oko 200 poena manje nego sada Jokić, pa je vrlo izvjesno, do kraja je ostalo još 22 meča (Denver ima +5 na Zapadu u odnosu na Memfis) da će u Sombor stići nova titula najboljeg na svijetu.

Slijedi Ol-Star vikend, pa pauza u NBA do kraja sljedeće nedjelje.