Pobjeda Filadelfije u Čikagu, Marjanović 10 poena

Košarkaši Filadelfije, uz 10 poena i sedam skokova Bobana Marjanovića, pobijedili su na gostovanju Čikago sa 116:96 u NBA ligi.

Marjanović je za 10 minuta imao samo jedan promašaj iz pet šuteva, i to za tri poena, a upisao je i jednu asistenciju.

Siksersi su prekinuli niz od tri uzastopna poraza zahvaljujući Džej-Džeju Rediku sa 23 i Džoelu Embidu sa 20, dok je kod domaćina najbolji bio Džakar Sampson sa 29 poena.

U drugom meču sinoć, Bruklin je u gostima slavio nad liderom Istočne konferencije Milvokijem 133:128.

Netsi su iskoristili izostanak Janisa Adetokumba i približili se ulasku u plej-of, nakon odličnih partija Dianđela Rasela sa 25 i Karisa Leverta sa 24, dok se na drugoj strani istakao Erik Bledso sa 33 poena.

JJ Redick puts up 23 PTS, 4 3PM, leading the @sixers to their 50th win of the season! #HereTheyCome pic.twitter.com/OTNhcNA2M0