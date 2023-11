Poceko u svom elementu (VIDEO)

Košarkaši Asvela upisali su i drugu pobedu oves ezone u Evroligi pošto su na gostovanju, poslije neizvjesne završnice slavili protiv Albe. Ova pobjeda posebno je značila italijnskom treneru Đanmarku Poceku koji je, ponovo, napravio šou poslije meča.

Srbija je dobro zapamtila slavlje Poceka kada je u Italija izbacila Srbiju sa Mundobasketa. Tada, Italijan je plakao, psovao, šalio se i zaskočio Janisa Adetokumba. Sada, poslije pobjede nad Albom, Italijan je nastavio sa slavljem koje, nije tako uobičajeno za Evroligu.

Ipak, utisak je da Italijan baš ume da motiviše svoje momke, a uvođenje novog rituala posle meča, jedna je od načina da se podigne atmosfera u timu.

Naime, poslije duela sa Albom, na sredini terena su se okupili košarkaši Asvela, od njih se udaljio Itlijan koji se zaletio i skočio na sve njih.

It's becoming a ritual for coach Pozzecco@LDLCASVEL pic.twitter.com/OFMmSp76UY