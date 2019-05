Počinje finalna serija za prvaka BiH u košarci: Široki i Spars za titulu

Finalna serija za prvaka BiH između košarkaša Širokog i Sparsa počinje večeras (20 časova). Oba tima su plasmanom u finale ispunili cilj, izborili plasman u ABA ligu 2, a sada će se u seriji na tri pobjede boriti za šampionsku titulu, koja, osim pehara, ne donosi više nikakve pogodnosti, s obzirom na to da prvak BiH ne ide u ABA ligu.

Prednost domaćeg terena imaće Široki, koji je Ligu 6 završio na prvom mjestu ispred Sparsa.

''Prije početka sezone smo istaknuli da nam je cilj Liga 6. Pomalo smo kasnije podizali ljestvicu i pojačali se na mjestima koja su bila neophodna i, evo, u ovoj trećoj utakmici izborili smo plasman u drugu ABA ligu. Nadamo se da neće biti promjena, drago mi je da smo vratili regionalno košarkaško natjecanje na 'Pecaru' i u Široki Brijeg", rekao je predsjednik Širokog Igor Jelčić.

Trener košarkaša Širokog Danijel Jusup kaže da sada razmišljaju samo o finalu.

"Drago mi je da se trud i rad isplatio, dečki su bili dobri, izvršavali su sve obaveze koje su se pred njih postavljale, vjerovali su u to što rade i to nam se na određeni način vratilo. Zbog svog potencijala, radnih navika i odnosa prema radu zaslužuju da igraju u jednoj razini više. To klub i grad zaslužuju s obzirom na to koliko je doprinio u afirmaciji dok se stvarala ABA liga", rekao je Jusup i pozvao potpunu koncentraciju na mečeve sa Sparsima, jer kako kaže: "ABA liga 2 nigdje neće pobjeći."

Sparsi su u dosadašnjem dijelu sezone odigrali čak 60 utakmica, a nema sumnje da će okršaji sa Širokim biti veliki izazov.

"Nakon ulaska u finale, nismo imali mnogo vremena za slavlje, odmah smo se počeli pripremati za protivnika. Mislim da uz angažman i želju svih momaka, možemo pružiti dobru partiju i pobijediti", poručio je prvotimac Sparsa Nemanja Protić.

Druga utakmica igra se u nedjelju u Sarajevu, a treća sljedećeg četvrtka u Širokom Brijegu.

Kovačeviću istekao mandat

Upravni odbor Košarkaškog saveza BiH na svojoj posljednjoj sjednici potvrdio je ono što se danima spekulisalo, a to je da Siniša Kovačević više nije sportski direktor muške reprezentacije BiH. Kovačeviću je istekao mandat, a zamjeralo mu se što je uporedo imao funkciju u drugom klubu, u ovoj slučaju Igokei. Takođe, definisan je i sistem takmičenja za narednu sezonu u domaćem prvenstvu u kojem će ponovo svoje mjesto među 12 ekipa zauzeti Igokea.