Poginuo nekadašnji NBA igrač Rasual Batler i njegova žena

Nekadašnji NBA igrač Rasual Batler i njegova supruga poginuli su u saobraćajnoj nesreći u Kaliforniji.

Kako javaljaju mediji u SAD Batler je izgubio kontrolu nad Rendž Roverom i zakucao se u zid.

Batler, koji je u NBA ligi odigrao preko 800 utakmica, imao je 38 godina i tek se nedavno oprostio od najjače lige na svijetu.

Istražitelji na licu mjesta smatraju da je auto ubrzavao, prije nego što je Batler izgubio kontrolu nad vozilom.

Batler je u ligi proveo 14 sezona, a najbolje je igrao u Los Anđeles Klipersima krajem prošle decenije.

Na 809 utakmica Batler je prosječno bilježio 7,5 poena i 2,4 skoka. Posljednju sezonu odigrao je za San Antonio Sparse takmičarske godine 2015/2016.

REPORT: Former Raptor Rasual Butler and his wife were killed in a car accident in California early this morning. pic.twitter.com/V3eOA0KNiG