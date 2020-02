Pogledajte Jokićev "ples" oko Gobera

Nikola Jokić je ponovo ispisao istorijske knjige NBA lige.

On briljira u posljednjih mjesec dana. U tom periodu prosječno bilježi 25,7 poena, 11,2 skoka i 7,6 asistencija, uz 55% šuta iz igre.

Jokić je u noći između srede i četvrtka potpuno uništio Juta Džez i najboljeg centra lige Rudija Gobera.

On je postigao 30 poena, 21 skok i deset asistencija i time postao tek deseti igrač u istoriji NBA sa 30+, 20+, 10+ partijom, navela je ta liga.

Srpski centar je, pored brutalne partije, pogodio i šut kojim je rešeno pitanje pobednika.

Momak iz Sombora je na minut do kraja primio loptu pred Goberom, a onda se okrenuo i pogodio šut preko ruke kao od šale koji je, ispostavilo se, bio ključan za "grumenje".

Kako je izgledao Jokićev ples oko Gobera pogledajte u priloženom sadržaju.

most casual game-winner of the season. that dribble was the epitome of “watch this shit.” pic.twitter.com/CboY7W16sf