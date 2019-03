Pogledajte kako je Bogdanović zakucao pored Dončića

Bogdan Bogdanović, košarkaš Sakramento Kingsa, zakucao je pored Luke Dončića, koji je pokušao da blokira njegov potez.

Bogdanović, koji u posljednje vrijeme ne igra na očekivanom nivou, dobio je loptu od Dierona Foksa i lijevom rukom poslao loptu kroz obruč.

Ovakav potez Bogdanovića izmamio je osmjeh obojici košarkaša.

Friends put each other on posters. pic.twitter.com/01mnWti8XL