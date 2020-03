Pogledajte kako je Zvezdin košarkaš zakucao i loptu i protivnika

Navijači Zvezde čekaju ponovno "buđenje" Džejmsa Gista koji ne pruža partije kao s početka sezone, a možda je atrakcija protiv Fenerbahčea naznaka da Amerikanac ponovo ulazi u prepoznatljivu formu.

Spektakularan potez izveo je u drugoj četvrtini utakmice u Istanbulu.

Sjajno je anticipirao situaciju nakon promašenog šuta Davidovca, zaletio se na obruč i bukvalno "unio" i loptu i Derika Vilijamsa u koš.

Pogledajte sjajan potez Gista.

James Gist SHALL NOT BE DENIED! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/DBgU48AK2W