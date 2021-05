Pogledajte magičan potez Miloša Teodosića

Srpski košarkaš Miloš Teodosić izveo je još jedan magičan potez na meču njegovog Virtusa protiv Trenta.

Igrala se druga četvrtina jednog od derbi mečeva 27. kola tamošnjeg prvenstva kada je Teodosić zaludio, istovremeno i ponizio rivala.

Bio je to još jedan trik iz Teove kuhinje, onaj kada iza leđa proturi loptu protivniku, a ovoga puta je umjesto poentiranja asistirao saigraču koji je pogodio za tri poena.

Pogledajte:

Milos Teodosic DID IT AGAIN pic.twitter.com/nt9NCfDp43