Pogledajte reakciju Dončića kada je saznao da neće igrati Ol-star meč

Luka Dončić u svojoj prvoj NBA sezoni neće igrati Ol-star meč u Šarlotu. Fantastični mladi slovenački košarkaš, miljenik je publike, ali je ostao bez mjesta na prestižnom meču.

Dončić je bio neprikosnoveni član prve petorke prema glasovima navijača, pošto je za njega glasalo 4,2 miliona fanova, što je nevjerovatna brojka za novajliju i stranca.

Međutim, najboljem rukiju lige presudili su igrači i novinari. Pogledajte njegovu rekaciju kada je saznao da neće igrati Ol-star meč.

Is this actually the moment Luka Doncic found out he didn't make the All-Star team? #Mavs pic.twitter.com/De0QR0GcQE