Pogledajte slavlje košarkaša Srbije nakon razbijanja Kanade (VIDEO)

Odigrali su reprezentativci Srbije još jedan fantastičan meč i razbili su Kanadu u polufinalu Svjetskog prvenstva rezultatom rezultatom 95:86.

Bogdan Bogdanović je lider kakvog mogu samo da požele, Milutinov je srpski biser, Avramović i njegova energija su čudo kakvo je potrebno svakoj ekipi, Dobrić je majstor, Jovići odlični.

Svi košarkaši Srbije zaslužili su samo pohvale za prikazano na ovom prvenstvu, pa i meču protiv Kanade.

Nakon meča, uslijedilo je slavlje srpskih košarkaša, a kako je to izgledalo pogledajte u priloženom video snimku:

HOW MUCH THIS MEANS #FIBAWC x #WinForSrbija pic.twitter.com/wqh8Awa7li