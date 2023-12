Pogledajte šta je Jokić posjetio u Njujorku (FOTO)

Nikola Jokić je odlučio da pred gostovanje u Njujorku provede veče na hipodromu u ovom gradu.

Od svega što je mogao da radi u gradu koji nikada ne spava on se odlučio da gleda konjičke trke.

Nakon što je demolirao Toronto, odlučio je da je najbolja opcija da glavu odmori uz svoju omiljenu aktivnost na hipodromu "Yonkers Raceway".

"Večeras nam se pridružio specijalni gost. Hvala Nikoli Jokiću na dolasku, on ima ogromnu strast prema trkama i oduševljeni smo što nam se pridružio", poručili su iz "Yonkers Racewaya" i objavili nekoliko fotografija.

We had a special guest join us tonight! Thanks to Nikola Jokic of the @nuggets for coming out tonight! Nikola has a huge passion for racing and we’re thrilled he decided to join us!@USTrotting @NBA @DRFHarness @HarnessRacingFZ pic.twitter.com/SHvRvjFfUe