Pojavio se snimak povrijeđenog oficira tokom proslave Jokića i Denvera

Nije sve proteklo kako treba kada je u pitanju šampionska parada Denvera koja je održana u četvrtak, jer je jedan policajac ozbiljno povrijeđen i mogao bi da izgubi nogu.

Policajca je udarilo vatrogasno vozilo koje je prevozilo Nikolu Jokića i ekipu. Oni nisu zadobili nikakve povrede i nedugo nakon incidenta su napustili vozilo, dok su policijski zvaničnici na konferenciji poručili:

"Policajac je zadobio povredu potkolenice i nalazi se u teškom i stabilnom stanju", saopštili su iz policijske uprave Denvera, dok portal TZM navodi da bi pomenuti čovjek mogao da ostane bez noge.

Zvaničnici istražuju incident i pokušavaju da otkriju kako se isti dogodio.

S druge strane, na društvenim mrežama se pojavio video snimak povrijeđenog policajca koji je okružen kolegama, a koji pokušavaju da mu pomognu.

Happening Now Horrible situation as @DenverPolice swat officer runnover by Denver fire truck carrying JOKIC AND Murray at 13th & Cherokee pic.twitter.com/yOA3GPxBni