Amerikanci oduševljeni Srbijom: ''Pokradeni su'' (FOTO)

Ostali su košarkaši Srbije bez finala Olimpijskih igara u Parizu, pošto su u polufinalu poraženi od Amerike sa 95:91.

Međutim, ne samo da su nas učinili ponosnim nego su pokupili simpatije širom svijeta, pa tako i samih Amerikanaca.

Pokazala je Srbija zube jednom od najboljih timova koji je ikada okupljen, a to nije ostalo neprimjećeno.

Brojni su komentari na utakmicu i na predstavu ‘’orlova’’, a mi izdvajamo samo neke od njih.

''Jokić i Bogdanović su se suočili sa jednim od najboljih timova ikada i zamalo pobijedili, on je (Jokić) jedan od najboljih koji je ikada igrao košarku''

''Pokradeni su''

Got robbed it's ok goat