Pokuševski "flertovao" sa dabl-dablom i stavio Gobera na "vrtešku"

Košarkaši Oklahome savladali su Minesotu rezultatom 135:128.

To je druga uzastopna pobjeda za Tandere, dok su Timbervulvsi u prošlom meču protiv Memfisa prekinuli niz od četiri uzastopna poraza, ali se čini da će započeti novi.

Riječ je bio o duelu dvije ekipe sa potpuno različitim ciljevima ove sezone. Minesoti su neki prognozirali da bi sa dolaskom Rudija Gobera mogla, ako ne da se uključi u trku za titulu, onda makar da stigne daleko u plej-ofu.

Sa druge strane, Oklahoma je već godinama u procesu reizgradnje tima i očekivalo se da će to biti slučaj i ove sezone s obzirom na to da svi znamo da je nagrada za to Viktor Vembanjama. Tim gore po ekipu Krisa Finča da je ovo ujedno i susret dvije ekipe koje imaju skoro pa identičan odnos pobjeda i poraza, što govori o tome koliko je Minesota podbacila.

Gosti su vodili tokom čitavog meča, prepustivši prednost protivniku samo tokom treće dionice, ali su ubrzo i sami preokrenuli i odveli meč u mirnu završnicu.

Za Oklahomu je na parketu 20 minuta odigrao Aleksej Pokuševski i meč završio sa 12 poena (5/7 za dva) i osam skokova.

Tim je poenterski predvodio Šaj Gildžs-Aleksander sa 33 poena u šest asistencija, sjajan je bio i Džoš Gidi sa 21 poenom, 12 skokova i sedam asistencija, dok je Lugenc Dort imao 18 poena, četiri skoka i tri asistencije.

Na drugoj strani je najbolji bio Dianđelo Rasel sa 27 poena i šest asistencija, dok je Entoni Edvards imao poen manje uz četiri asistencije i tri skoka.

Minesota trenutno zauzima 11. mjesto na Zapadu sa isto toliko pobjeda i 12 poraza, dok je Oklahoma poziciju niže sa 10 pobjeda i 13 poraza.

NBA, rezultati

Šarlot Hornets - Milvoki Baks 95:105

Minesota Timbervulvs - Oklahoma Siti Tander 128:135

Toronto Reptors - Orlando Medžik 121:108

Golden Stejt Voriors - Hjuston Rokets 120:101

Juta Džez - Portland Trejlblejzers 111:116