Pol Džordž zbog povrede propušta početak plej-ofa (VIDEO)

Košarkaš Los Anđeles Klipersa Pol Džordž propustiće zbog povrede koljena početak plej-of serije protiv Finiksa, prenose američki mediji.

Džordž se još nije oporavio od povrede koljena, koju je zaradio 21. marta na utakmici protiv Oklahome.

Paul George had to be helped to the locker room after this…Prayers. pic.twitter.com/m0qbSiWO9C