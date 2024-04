Policija Denvera se oglasila zbog Jokića (VIDEO)

​Košarkaši Denver Nagetsa su slavili protiv Los Anđeles Lejkersa sa 101:99 u drugom meču Plejofa NBA lige, čime su poveli i sa 2:0, ali na ovaj meč je senku bacila i scena koja je viđena tokom utakmice, kada je brat Nikole Jokića udario jednog navijača.

Strahinja Jokić je uslijed rasprave sa jednim fanom na utakmici jednostavno odlučio da ode do njega, a onda ga je ubrzo udario pesnicom u glavu.

Snimak je brzo preplavio društvene mreže, dok je NBA liga pokrenula i istragu, dok se sada oglasila i policija Denvera.

Oni su istakli da su takođe krenuli u istragu, ali da još nemaju nikakve informacije.

"U ovom momentu, niko se nije izjasnio kao žrtva ovog incidenta. I dalje istražujemo ovaj incident i aktivno radimo na identifikaciji čovjeka na videu, koji je udaren, takođe, želimo i da ohrabrimo svakog ko je bio očevidac i ko je prisustvao ovom kontaktu da se javi policiji Denvera" rekli su iz ove policijske stanice, prenosi "Telegraf".

The NBA has launched an investigation after video surfaced of Nikola Jokic’s brother allegedly punching someone after the Nuggets beat the Lakers. pic.twitter.com/DeQ39Hl60y