Popovič hit na internetu: Andersona pozdravio na nesvakidašnji način

Trener San Antonija i selektor SAD Greg Popovič ponovo je "zablistao" van terena.

"Ludi Srbin", kako voli sebe da zove, je poslije utakmice u kojoj je njegov tim izgubio od Memfisa 113:109 u svom stilu pozdravio bivšeg igrača Kajla Andersona.

Greg je dozivao Andersona, koji je pet sezona proveo u Sparsima, a kada mu je ovaj prišao poručio mu je lakonski: "J..i se!".

Naravno, u pitanju je šala dvojice dobrih prijatelja, prenosi "Kurir.rs".

Uslijedili su osmijesi i zagrljaj koji pokazuju koliko se međusobno poštuju.

Coach Gregg Popovich is a savage for doing this to Kyle Anderson #Grizzlies #Spurs #NBA #NBATwitter pic.twitter.com/vpo5yTkr5p