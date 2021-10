Popovič mašta o Jugoslaviji: Zamislite na okupu Srbe, Hrvate i Slovence

Trener San Antonio Sparsa Greg Popovič pohvalio je Luku Dončića i ponovo pričao o Jugoslaviji.

Dalas je predvođen Dončićem, koji je ubacio 25 poena, pobijedio Popovičeve Sparse 104:99.

Nakon meča, Popoviča su pitali o Dončiću, a on je maštao o reprezentaciji Jugoslavije.

"Zamislite da je cijela Jugoslavija na okupu i da su svi ovi igrači u istom timu. To je uzbudljivo. Znate, Slovenci, Hrvati, Srbi, svi. Tako je kul. Dončić me uvijek podsjeti kako svi igrači koji dođu iz te oblasti postaju sjajni. Izgleda da nema prosjeka kada dođu u ligu. Ako dođu, odlični su", rekao je Popovič i nastavio:

"Vraća me u dane Divca, Paspalja, Kukoča, Petrovića i svih onih momaka koji su igrali u isto vrijeme. Nešto kao Argentinci prije nekoliko godina. To mi prvo prolazi kroz glavu. A moja druga misao je da se zapitam kako je dođavola postao tako dobar u tako maloj zemlji? Znam da nije igrao na uličnim terenima poput onih u Njujorku, Los Anđelesu ili Čikagu svaki dan, protiv jake konkurencije. Možda je igrao svaki dan, ali ne u takvoj konkurenciji. Zato treba prepoznati košarkaške programe i trenere koje imaju. Nivoi igre i kroz šta njihovi treneri moraju da prođu da bi postali treneri. Koliko su igrači disciplinovani, koliko često i naporno treniraju, koliko su ozbiljni... To je velika stvar. I odlični su u tome. I izgleda da imaju prirodnu sklonost za ovu igru ​​tamo. Takođe imaju odlične rukometne timove u okolini. To je sport donekle sličan košarci. Vjerovatno nikada nije igrao rukomet, ali to je slična vrsta sporta. Sve ovo mi je veoma zanimljivo i divno da vidim.

Lično, volim koliko je emotivan, kako uživa u igri. Ponekad bude frustriran, a onda se naljuti zbog nečega. Ponekad umire od smijeha i uživa u prolazu koji je napravio ili u trima koje ti je zabio u lice. Jednostavno je zabavno gledati, samo je zabavno, a on je nevjerovatan igrač", zaključio je Greg.

Opšte je poznato da Greg Popovič voli strane igrače - selektor SAD je izgradio dinastiju s Tonijem Parkerom i Manom Đinobilijem, koje je predvodio Tim Dankan rođen na Devičanskim ostrvima.

Gledali smo i Borisa Dioa i Nanda De Koloa u dresu Sparsa, sada je tu startni centar Poeltl iz Austrije...

