Popovič o Jokiću: Visoki debeljuca sve čini srećnim

Greg Popovič, trener San Antonio Sparsa, bio je oduševljen igrom Nikole Jokića u meču protiv njegove ekipe

Jokić je zabilježio sjajnu partiju protiv Sparsa i imao 20 poena (9/10 iz igre), 11 skokova i devet asistencija.

"On umije da mi izmami osmjeh. Zabavlja se na terenu, izgleda netipično i kao da mu nije mjesto tu gdje jeste. Izgleda kao visoki debeljuca - nema pravu definiciju mišića, nije neki atleta, ne trči sprinteve dužinom terena... To mu se može jer je veoma vješt, pametan i potpuno nesebičan. Kada sve to saberete on je jednostavno fantastičan saigrač. A, pored svega toga, on veoma često pronalazi ljude na terenu (pasevima) i time ih čini srećnim", izjavio je Popovič.

Gregg Popovich had some great things to say about Nikola Jokic’s game. He even told me Jokic makes him smile. Is that more impressive than a triple-double? @nuggets pic.twitter.com/1GLNLSc4bJ