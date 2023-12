Poraz Partizana u paklu "Arene" za kraj godine

Košarkaši Partizana izgubili su od Virtusa iz Bolonje sa 75:77 (18:23, 18:18, 19:19, 20:17) u okviru 17. kola Evrolige.

Početak meča obilježio je egal (6:6), da bi tim iz Bolonje prednost stekao trojkama Maraka Belinelija (7:12) koji je crno-bijelima predstavljao pravu enigmu.

Krajem prve dionice i ona je bila riješena (18:23), a u napadu su se "probudili" Naneli i Doužer, da bi početkom druge četvrine trojkom Kabokla domaći tim stigao do izjednačenja (23:23).

Veliki broj izgubljenih lopti (devet!) itekako je koštao izabranike Željka Obradovića, a Virtus je trojkama Heketa, Lunberga i Abasa stekao solidnu prednost (28:41). Crno-bijele u igri do odlaska na odmor držao je raspoloženi Kaboklo koji je lako nalazio put do koša gostujuće ekipe (36:41).

Partizan se mučio u napadu, Balineli je nastavio da pogađa trojke (36:46), a onda su Panter i Naneli napravili seriju i vratili crno-bijele u život (45:49). Pred kraj treće četvrtine isključen je Doužer što je razbjesnilo "grobare" na tribinama, a Jaramaz je trojkom ulio novu nadu domaćem timu (55:59).

Velike tenzije obilježile su posljednju dionicu, oba tima su željela da što pre stignu do koša što je rezultiralo serijom promašaja. Na minut do završetka ovog duela Naneli dovodi Partizan blizu preokreta (72:73), ali nisu imali i sreće da do njega dođe.

Naredni meč u okviru 18. kola Evrolige Partizan će odigrati 2. januara kada u goste stiže Asvel.

